Повышение ориг-ти курс. работы - директ-костинг

Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/mexanicheskie-kolebaniya-i-volny/garmonicheskie-kolebaniya/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/kinematika/uskorenie-svobodnogo-padeniya/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, ...
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