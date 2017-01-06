Моделирование системы управления давлением пара

Нужно пять научных студенческих статей по 5 стр. на тему агро-бизнеса, экономики сел-хозяйства. Без таблиц и рисунков. Должен быть просто красиво сложенный, гладкий текст. Антиплагиат выводить НЕ нужно, проверять не буду. Копировать-вставить можно что угодно ...