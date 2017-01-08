Курсовая работа

$16
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Закрыт3 заявки130 просмотров

Найти минимум функции двумя методами, оценить сходимость методов.

Само задание прикреплю архивом.

Оплата моментальная, работу оцениваю в 1000 рублей

8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$16
5 дней
Не выполнила курсовую работу, оговорили сроки. Срок в 5 дней прошел, написал не выполнена ли моя работа, в ответ "Сегодня готовую работу выслать не смогу. Я прошу еще эти два дня. Извините." Прошла уже неделя,и в ответ ничего. В общем Вы меня конкретно подставили, хотя могла ведь просто написать, что не получается выполнить и все было бы нормально, но нет, лучше же пропасть из сети и не появляться. Не рекомендую Вас как исполнителя вообще.

Заявки фрилансеров

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад