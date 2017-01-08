Курсовая работа

Не выполнила курсовую работу, оговорили сроки. Срок в 5 дней прошел, написал не выполнена ли моя работа, в ответ "Сегодня готовую работу выслать не смогу. Я прошу еще эти два дня. Извините." Прошла уже неделя,и в ответ ничего. В общем Вы меня конкретно подставили, хотя могла ведь просто написать, что не получается выполнить и все было бы нормально, но нет, лучше же пропасть из сети и не появляться. Не рекомендую Вас как исполнителя вообще.