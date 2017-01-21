ДИСЦИПЛИНА * Русский язык

ТЕМА РАБОТЫ * Формирование УУД при изучении раздела "Лексика" в начальной школе"

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70%

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ

РАБОТЫ 21.01.17

ПОЖЕЛАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Курсовая по русскому языку Формирование УУД при изучении раздела "Лексика" в начальной школе" 1 параграф – УУД (универсальных учебных действий): виды, методика формирования. 2 параграф – Анализ одного из учебных комплексов для нач. школы (раздел "Лексика") (что и в какой последовательности изучается). 3 параграф – Способы формирования УУД (разных видов) при изучении раздела "Лексика" (конкретные технологии, упражнения, задания и т.д.) Примерно, вот таким образом. Объем 30 стр И литература новая должна быть 5 лет последние

Общие требования – личным сообщением