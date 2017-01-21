Курсовая по русскому языку

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Закрыт4 заявки139 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * Русский язык 

ТЕМА РАБОТЫ * Формирование УУД при изучении раздела "Лексика" в начальной школе" 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 21.01.17 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Курсовая по русскому языку Формирование УУД при изучении раздела "Лексика" в начальной школе" 1 параграф – УУД (универсальных учебных действий): виды, методика формирования. 2 параграф – Анализ одного из учебных комплексов для нач. школы (раздел "Лексика") (что и в какой последовательности изучается). 3 параграф – Способы формирования УУД (разных видов) при изучении раздела "Лексика" (конкретные технологии, упражнения, задания и т.д.) Примерно, вот таким образом. Объем 30 стр И литература новая должна быть 5 лет последние 

Общие требования – личным сообщением

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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