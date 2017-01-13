Рерайт курсовой

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Добрый день.

Есть курсовая работа. Текущий статус по антиплагиату - 53%. Необходимо довести ее до 76%.

Ссылки на используемую литературу, список самой использованной  литературы, наименование компании по которой написана курсовая, значения в таблицах, сквозная нумерация в разделах и перечислениях изменению не подлежат. Необходимо просто перефразировать предложения при этом, оставляя общий смысл предложений.

Срок выполнения - край вечер 13.01.2017.

От Вас стоимость выполнения работы.

8 лет назад
mastersys
Амер 
43 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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