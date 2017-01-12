Найти минимум функции двумя методами, оценить сходимость методов. Само задание прикреплю архивом. Оплата моментальная, работу оцениваю в 1000 рублей
#курсовая работа по Технические средства управления и основы
курсовая работа по Технические средства управления и основы эргономики
дисциплина – Технические средства управления и основы эргономики
тема – Факторы деятельности вызывающие утомление
количество страниц – 20
оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт – 14 pt
крайний срок сдачи – 12.01.2017
дополнительная информация – нужны 4 чертежи на 2х листахформата А4
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