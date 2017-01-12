#курсовая работа по Технические средства управления и основы

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Закрыт1 заявка86 просмотров

курсовая работа по Технические средства управления и основы эргономики 

дисциплина – Технические средства управления и основы эргономики 

тема – Факторы деятельности вызывающие утомление 

количество страниц – 20 

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 12.01.2017 

дополнительная информация – нужны 4 чертежи на 2х листахформата А4

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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