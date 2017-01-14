Курсовая по филологии

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ДИСЦИПЛИНА * Филологический анализ художественного текста 

ТЕМА РАБОТЫ * Своеобразие психологического анализа в повестях Генри Джеймса 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 10-15 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ не имеет значения 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 14.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Повести "урок мастера" и "подлинные образцы" Нужна только практическая часть

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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