Курсовая – инновац технологии в образовании

ДИСЦИПЛИНА * Инновационные технологии в образовательном процессе современной школы.

ТЕМА РАБОТЫ * Инновационные технологии в образовательном процессе современной школы.

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 27-30

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ

РАБОТЫ 19.01.2017

ПОЖЕЛАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Курсовая работа по инновационным методам обучения и воспитания младших школьников не содержит практическую часть, а только анализ уже имеющихся технологий и их сравнение. Тема: Инновационные технологии в образовательном процессе современной школы. (Положение о вкр ошибочно)