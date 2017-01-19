Курсовая – инновац технологии в образовании

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Закрыт4 заявки137 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * Инновационные технологии в образовательном процессе современной школы. 

ТЕМА РАБОТЫ * Инновационные технологии в образовательном процессе современной школы. 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 27-30 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 19.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Курсовая работа по инновационным методам обучения и воспитания младших школьников не содержит практическую часть, а только анализ уже имеющихся технологий и их сравнение. Тема: Инновационные технологии в образовательном процессе современной школы. (Положение о вкр ошибочно)

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров