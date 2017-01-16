Статья по Технологии строительного производства

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка105 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * Технологии строительного производства 

ТЕМА РАБОТЫ * Тему нужно придумать оригинальную 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 7 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 16.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Требования к статье указаны по ссылке: aspirans.com/nauchnye-sta... napisanie-i-trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak#/ Обязательно нужно все учесть! Статья должна выглядеть примерно также, как в примере: cyberleninka.ru/article/n... Тему нужно будет со мной согласовать перед написанием статьи! Примерные темы: – новый тип мусоропровода – особые лестницы

Написание статей
8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров