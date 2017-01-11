Реферат – "Региональная экономика"

Первую работу выполнил исправно, потому что была заключена безопасная сделка, вторую работу ему дала уже без оформления сделки с прямой оплатой,в личном сообщении написала что делать, сделала предоплату на его личный счет 2$, сумма конечно небольшая но не стоит того, чтобы уйти в тишину и не отвечать мне несколько дней, в конечном итоге сроки сорваны, вторая работа так и не сделана, кинул на 2$