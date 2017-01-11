Реферат – "Региональная экономика"

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Объем реферата 5-7 страниц, оформление произвольное, Тема –  Межрегиональное экономическое взаимодействие.Прохождение на антиплогиат.

8 лет назад
korpus-live
Дарья 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

back-front_end
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Первую работу выполнил исправно, потому что была заключена безопасная сделка, вторую работу ему дала уже без оформления сделки с прямой оплатой,в личном сообщении написала что делать, сделала предоплату на его личный счет 2$, сумма конечно небольшая но не стоит того, чтобы уйти в тишину и не отвечать мне несколько дней, в конечном итоге сроки сорваны, вторая работа так и не сделана, кинул на 2$

Заявки фрилансеров

back-front_end
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад