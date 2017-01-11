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курсовая работа по биология(биоэкология)дисциплина - биология(биоэкология)тема - Современное состояние болотной и прибрежно-водной растительности на территории Республики Марий Эл в зоне влияния Чебоксарского водохранилищаколичество страниц - 35оригинальность -70% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)шрифт - 14 ptкрайний срок сдачи - 13.01.2017дополнительная информация - Оставьте только те описания, в которых встречаются прибрежно-водные, водные и болотные растения. В курсовой должно быть введение, обзор литературы, результаты и их обсуждение, выводы, список использованной литературы. Результаты: нужно сначала сделать таблицы, а потом их нужно будет описывать и строить по ним графики. вот те данные откуда нужно выбрать только те описания что я выше писала. А еще прикреплю примерные работы только ввиде фото...

файлы вышлю дополнительно, большой объем