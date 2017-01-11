все требования во вложении срок по договоренности пишите цену в рублях
Реферат по экологии
задание во вложении
АП 70-75%
от вас срок и цена
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
задание во вложении объем 15 страниц Антиплагиат 70-75% ссылки! делать по методичке срок по согласованиюЗакрыт8 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * Технологии строительного производства ТЕМА РАБОТЫ * Тему нужно придумать оригинальную КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 7 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Объем реферата 5-7 страниц, оформление произвольное, Тема – Межрегиональное экономическое взаимодействие.Прохождение на антиплогиат.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Файл во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
#СРОЧНО! курсовая работа по биология(биоэкология)дисциплина - биология(биоэкология)тема - Современное состояние болотной и прибрежно-водной растительности на территории Республики Марий Эл в зоне влияния Чебоксарского водохранилищаколичество страниц - 35оригинальность -70% (отчет с сайта антиплагиат.ру ...Закрыт8 лет назад
Требуется оформить ВКР по методичке. Сдача 12.01 до 20 мск.Закрыт8 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * Методика обучения безопасности жизнедеятельности ТЕМА РАБОТЫ * Использование модульной технологии обучения при изучении предмета "основы безопасности жизнедеятеььности" КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 40-45 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ...Закрыт8 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * Инновационные технологии в образовательном процессе современной школы. ТЕМА РАБОТЫ * Инновационные технологии в образовательном процессе современной школы. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 27-30 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ...Закрыт8 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * Русский язык ТЕМА РАБОТЫ * Формирование УУД при изучении раздела "Лексика" в начальной школе" КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% ...Закрыт8 лет назад