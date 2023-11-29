Курсова по біології

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрыт2 заявки17 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дипломна робота
Предмет біологія
Тема: "Спостереження за фізичними та фізіологічними змінами розвитку учнів 5-11 класів (9-17 років)"
50-60 сторінок
Унікальність: 80%

Зібрані дані для дослідження (відомості учнів, заміри ваги та зросту, Тиск в спокійному стані та при повітряній тривозі, ЧСС)
Строки: 7.12

18 дней назад
Ольга
26 летУкраина
18 дней в сервисе
Была
16 дней назад
Заявки фрилансеров
Арсеній
20 лет
17 дней в сервисе
Был
16 дней назад
17 дней назад
Анастасия
32 года
месяц в сервисе
Была
10 часов назад
18 дней назад