Курсова по біології

Дипломна робота

Предмет біологія

Тема: "Спостереження за фізичними та фізіологічними змінами розвитку учнів 5-11 класів (9-17 років)"

50-60 сторінок

Унікальність: 80%



Зібрані дані для дослідження (відомості учнів, заміри ваги та зросту, Тиск в спокійному стані та при повітряній тривозі, ЧСС)

Строки: 7.12