Курсовая по экономике

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Предмет, дисциплина: Маркетинг

Тема работы: Понятие спроса: факторы, влияющие на спрос. Виды спроса.

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25-30 листов

Срок выполнения: до 5 дней

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11 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад