Реферат по экономике

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Предмет, дисциплина: Экономическая теория

Тема работы: ВВП

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 7-8 листов

Срок выполнения: до 3 дней

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11 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
3 дня
Как всегда, спасибо за отличную работу, выполненную в кратчайшие сроки!
Спасибо, рада сотрудничать с вами