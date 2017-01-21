Курсовая по теоретической механике

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Закрыт1 заявка109 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * Теоретическая механика 

ТЕМА РАБОТЫ * Задачу (5 вариант) нужно решить 4 способами: принцип даламбера-Лагранжа ;принцип возможных перемешанный;уравнение Лагранжа 2 рода;теорема устойчивости 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * - 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 21.01.2017 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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