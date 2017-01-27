курсовая работа по экономика жд транспорта дисциплина – экономика жд транспорта тема – экономика жд транспорта количество страниц – 30-38 оригинальность – не нужна шрифт – 14 pt крайний ...
Курсовая по Организации внешнеторговых операций
ДИСЦИПЛИНА * Организация внешнеторговых операций
ТЕМА РАБОТЫ * Внешнеторговые операции на примере предприятия Псковской области
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 25
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ
РАБОТЫ 27.01.2017
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ организация внешнеторговых операций на конкретном(любом) предприятии Псковской области. Примерный план:0. Краткая характеристика предприятия, род деятельности, основные направления работы 1. Описание работы отдела, занимающегося ОВО на предприятии 2. Партнеры(иностр), с которыми работаете , описание их фирм, особенностей работы с ними(таможенные, валютные, м.б. иные) 3.на конкретном примере документооборот: конкурентный лист, оферта, ...согласования, переписка...проект контракта..контракт. само собой введение, закл, лит
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