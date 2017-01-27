Курсовая по Организации внешнеторговых операций

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ДИСЦИПЛИНА * Организация внешнеторговых операций 

ТЕМА РАБОТЫ * Внешнеторговые операции на примере предприятия Псковской области 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 25 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 27.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ организация внешнеторговых операций на конкретном(любом) предприятии Псковской области. Примерный план:0. Краткая характеристика предприятия, род деятельности, основные направления работы 1. Описание работы отдела, занимающегося ОВО на предприятии 2. Партнеры(иностр), с которыми работаете , описание их фирм, особенностей работы с ними(таможенные, валютные, м.б. иные) 3.на конкретном примере документооборот: конкурентный лист, оферта, ...согласования, переписка...проект контракта..контракт. само собой введение, закл, лит 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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