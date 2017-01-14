Курсовая по теории обучения

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Закрыт5 заявок134 просмотра

Курсовая. Педагогика. Теория обучения 

Объем от 30 стр и более

Уникальность от 80 и более

Никакой методички нам не предоставляли. Единственное , что могу дать - это оглавление, которое я сама составила и по которому нужно писать курсовую работу (она одобрена преподавателем)

 Вуз, 3 курс

8 лет назад
IP-ivanov
Роман 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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