Курсовая по теории обучения

Курсовая. Педагогика. Теория обучения

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Никакой методички нам не предоставляли. Единственное , что могу дать - это оглавление, которое я сама составила и по которому нужно писать курсовую работу (она одобрена преподавателем)

Вуз, 3 курс