#контрольная работа по Физические основы теплотехники

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контрольная работа по Физические основы теплотехникидисциплина - Физические основы теплотехникитема - Техническа термодинамикаколичество страниц - 10оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)шрифт - 14 ptкрайний срок сдачи - 20.01.2017дополнительная информация - > РГР номер 1. Компрессор, циклы ДВС и ПСУ > Задача 2 > Последняя цифра шифра 8 > Предпоследняя цифра шифра 5 > РГР номер 2. Основы теплообмена > Задача номер 1 и номер 2 > Последняя цифра шифра 8 > Предпоследняя цифра шифра 5

8 лет назад
nik0lka
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8 лет назад
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