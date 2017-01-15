Курсовая работа по Педагогика

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курсовая работа по Педагогика

дисциплина - Педагогика

тема - "Формирование графической готовности ребенка к школе"

количество страниц - 28

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 15.01.2017

дополнительная информация - Примерный план: 1. Характеристика графической готовности и её место в структуре готовности ребенка к школе. 2. Основные компоненты графической готовности ребенка к школе. 3. Развитие графической деятельности у детей дошкольного возраста. 4. Формирование моторного компонента графических способностей.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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