статья по бух.учет, анализ и аудит в отраслях экономики

дисциплина - бух.учет, анализ и аудит в отраслях экономики

тема - Особенности использования консолидированной отчетности в РФ http://zalil.su/1028991

количество страниц - по 4 каждая

оригинальность -90% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 17.01.2017

дополнительная информация - Нужно написать 3 статьи по 4 стр. каждая. На одну статью тема есть -"Особенности использования консолидированной отчетности в РФ " http://zalil.su/1028991 , а на остальные 2 статьи любые темы, в рамках направления бух.учет, анализ и аудит в отраслях экономики 1. Рекомендуемый объем материалов: до 5 машинописных страниц. 2. Материалы предоставляются в следующем виде: в редакторе Microsoft Office Word, шрифт “Times New Roman” - основной текст кегль 15, интервал 1,0. Верхнее и нижнее поля 2,5 см; левое поле 3 см, правое поле 1,5 см, отступ (абзац) 1.25 см. Все таблицы и рисунки должны быть пронумерованы; использование сканированных и цветных изображений не допускается; В тексте допускается не более 2 таблиц или 2 рисунков или 1 таблица и 1 рисунок. 3. Порядок расположения (структура) текста: - фамилия, имя, отчество автора полностью (жирным шрифтом, выравнивание по правому краю) на русском; - сведения об образовательном учреждении: ВУЗ (название полностью), название магистерской программы, выравнивание по правому краю на русском); - e-mail автора; - название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру, через одну строчку после сведений об авторе) на русском; - аннотация (3-5 строк) на русском языке; - ключевые слова (4 - 5) на русском языке; -основной текст статьи через одну строчку после аннотации, выравнивание по ширине. Выделение абзацев tab.; - литература (источники). 4. Оформление сносок: - сноски (на литературу) не должны быть автоматическими, печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой номер страницы; см. пример оформления сносок): - сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой; - допускается не более 5 сносок. Материалы, не отвечающие вышеизложенным требованиям, к печати не принимаются.