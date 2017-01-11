Курсовая работа по теме – Налоги и налогообложение предприятий в современных условиях. Объем 20-24 стр с оглавлением, списком литературы, 24 шрифт, нужно чтобы проходила на антиплагиат.
Реферат о профессии экономиста(бухгалтера,экономиста,финансиста)
Написать реферат о профессии экономиста (бухгалтера, экономиста, финансиста).
Объем реферата 10 страниц 14 шрифтом.
Оформление произвольное.
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