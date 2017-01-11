Реферат о профессии экономиста(бухгалтера,экономиста,финансиста)

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Закрыт8 заявок177 просмотров

Написать реферат о профессии экономиста (бухгалтера, экономиста, финансиста). 

Объем реферата 10 страниц 14 шрифтом. 

Оформление произвольное.

8 лет назад
korpus-live
Дарья 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DianaLaspina
34 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$2
2 дня

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DianaLaspina
34 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад