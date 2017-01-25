#курсовая работа по по методике проф.обучения

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курсовая работа по по методике проф.обучения. 

дисциплина – по методике проф.обучения. 

тема – Специфика развития композиционного мышления в процессе проф.обучения 

количество страниц – 30 

оригинальность -40% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 25.01.2017 

дополнительная информация – Провести исследования-уроки на расширение одной выбранной темы(цветоведение, картины и т.д) для школл- лицеев, колледжа (специализация на изо)

8 лет назад
nik0lka
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13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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