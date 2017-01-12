Курсовая по АиЛОВТ (Арифметич. и логич. основы вычислительной техники)

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Вариант 19

Сомножители: 37,32;  28,15;

Алгоритмумножения: В;

Метод умножения:умножение закодированного двоично-четверичного множимого на 2 разряда двоичного

множителя одновременно в прямых кодах;

Вариантыкодирования четверичных цифр двоичными кодами:0 =11; 1 =01; 2 =10; 3 =00;

Тип синтезируемогоустройства умножения: умножитель 2-го типа, строится на базе ОЧУ, ОЧС и

регистра аккумулятора.

Метод минимизацииОЧУ: карты Карно-Вейча

Метод минимизацииОЧС: алгоритм Квайна-Мак-Класки

Функциональнополный логический базис для схемы ОЧУ (А5):

Функциональнополный логический базис для схемы ОЧС (А2):

8 лет назад
oxy-fox
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8 лет назад

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