Теория к контрольной (книга Макаров Н.П. Проектирование БД). 1. Определение реляционной БД стр. 7-12. 2. Целостность реляционных данных стр. 12-13. 3. Проектирование реляционной БД с помощью ER-технологий стр. 19-46. Предметные области ...
Курсовая по АиЛОВТ (Арифметич. и логич. основы вычислительной техники)
Вариант 19
Сомножители: 37,32; 28,15;
Алгоритмумножения: В;
Метод умножения:умножение закодированного двоично-четверичного множимого на 2 разряда двоичного
множителя одновременно в прямых кодах;
Вариантыкодирования четверичных цифр двоичными кодами:0 =11; 1 =01; 2 =10; 3 =00;
Тип синтезируемогоустройства умножения: умножитель 2-го типа, строится на базе ОЧУ, ОЧС и
регистра аккумулятора.
Метод минимизацииОЧУ: карты Карно-Вейча
Метод минимизацииОЧС: алгоритм Квайна-Мак-Класки
Функциональнополный логический базис для схемы ОЧУ (А5):
Функциональнополный логический базис для схемы ОЧС (А2):
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