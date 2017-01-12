*СРОЧНО! Задачи по БЖД

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок144 просмотра

Предмет – БЖД

Шрифт 14pt

Оригинальность 60%

В задачах должны быть схемы и подробный расчет с определением всех использованных символов и условных обозначений.

Вариант P

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров