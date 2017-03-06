Контрольная .Прикладное программирование

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Завершен3 заявки300 просмотров

Теория к контрольной (книга Макаров Н.П. Проектирование БД). 1. Определение реляционной БД стр. 7-12. 2. Целостность реляционных данных

стр. 12-13. 3. Проектирование реляционной БД с помощью ER-технологий

стр. 19-46. Предметные области (по вариантам) на стр. 47-50.

Задание.

Для заданной предметной области спроектировать базу данных. Контрольная

работа должна содержать следующие разделы. 1. Анализ предметной

области. 2. Выделение сущностей. 3. Выявление связей между сущностями.

4. Формирование набора предварительных отношений. 5. Добавление

неключевых атрибутов. 6. Приведение предварительных отношений к

нормальной форме Бойса-Кодда (НФБК). 7. Итоговая ER-диаграмма. Для

предпоследнего раздела нарисовать для каждого отношения функциональные

зависимости сущностей (в примере записки этого нет!!!).

8 лет назад
nik0lka
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Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

KrakenElisa
Анастасия 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$25
7 дней
Все хорошо, спасибо за работу!
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

KrakenElisa
Анастасия 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад