статья по бух.учет, анализ и аудит в отраслях экономики дисциплина - бух.учет, анализ и аудит в отраслях экономики тема - Особенности использования консолидированной отчетности в РФ http://zalil.su/1028991 количество страниц - по 4 каждая оригинальность -90% (отчет ...
Контрольная .Прикладное программирование
Теория к контрольной (книга Макаров Н.П. Проектирование БД). 1. Определение реляционной БД стр. 7-12. 2. Целостность реляционных данных
стр. 12-13. 3. Проектирование реляционной БД с помощью ER-технологий
стр. 19-46. Предметные области (по вариантам) на стр. 47-50.
Задание.
Для заданной предметной области спроектировать базу данных. Контрольная
работа должна содержать следующие разделы. 1. Анализ предметной
области. 2. Выделение сущностей. 3. Выявление связей между сущностями.
4. Формирование набора предварительных отношений. 5. Добавление
неключевых атрибутов. 6. Приведение предварительных отношений к
нормальной форме Бойса-Кодда (НФБК). 7. Итоговая ER-диаграмма. Для
предпоследнего раздела нарисовать для каждого отношения функциональные
зависимости сущностей (в примере записки этого нет!!!).
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