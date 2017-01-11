* Курсовые работы по прикладной информатике

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Нужно выполнить четыре курсовые работы :

Предмет – Прикладная информатика

Кол-во страниц в приложенных файлах

Шрифт Times New Roman 14 pt

5 файл – пример курсовой(по первой)

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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