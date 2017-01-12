Теория к контрольной (книга Макаров Н.П. Проектирование БД). 1. Определение реляционной БД стр. 7-12. 2. Целостность реляционных данных стр. 12-13. 3. Проектирование реляционной БД с помощью ER-технологий стр. 19-46. Предметные области ...
***Магистерская диссертация . Обеспечение и оценка отказоустойчивости
Магистерская диссертация
Тема – Обеспечение и оценка отказоустойчивости, надежности и эффективности ГРИД систем. Методы
оптимального проектирования ГРИД систем.
Кол-во страниц 65
Шрифт Times New Roman 14 pt
Оригинальность 70%
Утвержденный подробный план уже есть (главы и разделы). Саму диссертацию необходимо
предоставлять по частям и по графику сдачи работы (первую главу
необходимо сделать до 15-20 января, вторую до 5-10 февраля, остальные
даты будем оговаривать по мере выполнения работы) Иногда, возможно, буду
брать по пол главы, чтобы показывать процесс написания в университете.
План диссертации на фотографии. План можно корректировать и чуть
менять. На изображении первый вариант плана, сейчас ВСС (вычислительные
системы и сети) заменили на ГРИД ( если будет не понятно, я все могу
исправить) . Чертежей никаких нет, какие-нибудь графики, рисунки и схемы
должны быть, и нужны по мере необходимости. К концу февраля, нужна
какая-нибудь статья подчеркивающая актуальность темы данной диссертации.
Конкретного названия и темы статьи еще нет.
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