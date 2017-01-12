Магистерская диссертация . Обеспечение и оценка отказоустойчивости

Магистерская диссертация

Тема – Обеспечение и оценка отказоустойчивости, надежности и эффективности ГРИД систем. Методы

оптимального проектирования ГРИД систем.

Кол-во страниц 65

Шрифт Times New Roman 14 pt

Оригинальность 70%

Утвержденный подробный план уже есть (главы и разделы). Саму диссертацию необходимо

предоставлять по частям и по графику сдачи работы (первую главу

необходимо сделать до 15-20 января, вторую до 5-10 февраля, остальные

даты будем оговаривать по мере выполнения работы) Иногда, возможно, буду

брать по пол главы, чтобы показывать процесс написания в университете.

План диссертации на фотографии. План можно корректировать и чуть

менять. На изображении первый вариант плана, сейчас ВСС (вычислительные

системы и сети) заменили на ГРИД ( если будет не понятно, я все могу

исправить) . Чертежей никаких нет, какие-нибудь графики, рисунки и схемы

должны быть, и нужны по мере необходимости. К концу февраля, нужна

какая-нибудь статья подчеркивающая актуальность темы данной диссертации.

Конкретного названия и темы статьи еще нет.