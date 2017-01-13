Геодезия произвести расчеты

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Закрытнет заявок112 просмотров

Добрый день.

Есть задание по геодезии.

Есть решение к нему.

Необходимо немного досчитать и перенеси все данные в ведомости.

8 лет назад
Percys
Игорь 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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