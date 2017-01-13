Теория к контрольной (книга Макаров Н.П. Проектирование БД). 1. Определение реляционной БД стр. 7-12. 2. Целостность реляционных данных стр. 12-13. 3. Проектирование реляционной БД с помощью ER-технологий стр. 19-46. Предметные области ...
Геодезия произвести расчеты
Добрый день.
Есть задание по геодезии.
Есть решение к нему.
Необходимо немного досчитать и перенеси все данные в ведомости.
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