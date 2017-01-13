Курсовая по методике преподавания

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Предмет- Методика преподавания математики   

От 30 страниц   

От 90 % собственного текста   

Срок до 14 января вечер

8 лет назад
IP-ivanov
Роман 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров