#курсовая работа по Энерго-ресурсообеспечение

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курсовая работа по Энерго-ресурсообеспечениедисциплина - Энерго-ресурсообеспечениетема - Определение ресурса древесного топлива и его энергетического потенциала для предприятияколичество страниц - 10оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)шрифт - 14 ptкрайний срок сдачи - 20.01.2017дополнительная информация - Расчетная работа 1 Расчетная работа 2 Предпоследняя цифра шифра 5 Последняя цифра шифра 8 Последняя цифра номера варианта 8

8 лет назад
nik0lka
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8 лет назад
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