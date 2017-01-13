курсовая работа по Энерго-ресурсообеспечение

Добрый день. Хотел бы поинтересоваться по стоимости. Можно без чертежа, чтобы было как можно дешевле, т.к. сейчас небольшие трудности. Нужно сделать курсовой проект по расчету многопустотной плиты. Все задание выполняется точь в точь ...