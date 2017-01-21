#контрольная работа по Информатика и информационные технолог

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Закрыт1 заявка109 просмотров

контрольная работа по Информатика и информационные технологии

дисциплина - Информатика и информационные технологии

тема - вариант №9

количество страниц - 12-25

оригинальность -85% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 21.01.2017

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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