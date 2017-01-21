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#контрольная работа по Информатика и информационные технолог
контрольная работа по Информатика и информационные технологии
дисциплина - Информатика и информационные технологии
тема - вариант №9
количество страниц - 12-25
оригинальность -85% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт - 14 pt
крайний срок сдачи - 21.01.2017
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