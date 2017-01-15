Часть курсовой работы по биология(биоэкология)

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Закрыт1 заявка147 просмотров

курсовая работа по биология(биоэкология) 

часть работы уже сделана, прикреплена в архиве 

дисциплина – биология(биоэкология) 

тема – Современное состояние болотной и прибрежно-водной растительности на территории Республики Марий Эл в зоне влияния Чебоксарского водохранилища 

количество страниц – 35 

оригинальность -70% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 15.01.2017 до 12.00 час 

дополнительная информация – Оставьте только те описания, в которых встречаются прибрежно-водные, водные и болотные растения. В курсовой должно быть введение, обзор литературы, результаты и их обсуждение, выводы, список использованной литературы. Результаты: нужно сначала сделать таблицы, а потом их нужно будет описывать и строить по ним графики. вот те данные откуда нужно выбрать только те описания что я выше писала. А еще прикреплю примерные работы только ввиде фото...

8 лет назад
nik0lka
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Был
8 лет назад
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