Часть курсовой работы по биология(биоэкология)

курсовая работа по биология(биоэкология)

часть работы уже сделана, прикреплена в архиве

дисциплина – биология(биоэкология)

тема – Современное состояние болотной и прибрежно-водной растительности на территории Республики Марий Эл в зоне влияния Чебоксарского водохранилища

количество страниц – 35

оригинальность -70% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт – 14 pt

крайний срок сдачи – 15.01.2017 до 12.00 час

дополнительная информация – Оставьте только те описания, в которых встречаются прибрежно-водные, водные и болотные растения. В курсовой должно быть введение, обзор литературы, результаты и их обсуждение, выводы, список использованной литературы. Результаты: нужно сначала сделать таблицы, а потом их нужно будет описывать и строить по ним графики. вот те данные откуда нужно выбрать только те описания что я выше писала. А еще прикреплю примерные работы только ввиде фото...