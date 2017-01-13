Нужно выполнить доклад:

Предмет – Философия Науки

Тема – Методология swot анализа применения телеметрии в нефтегазовом бизнесе

Кол-во страниц 3-4

Оригинальность 80%

Шрифт Times New Roman 14 pt

Предмет "Философия Науки" именно так называется. Задача: Сделать доклад на 3-4

страницы с антиплагиатом от 75% на тему внедрения системы телеметрии в

газораспределении. (...Телеметрия – это технология, позволяющая

передавать измеренные данные на расстояние. Такой метод сбора данных от

устройств позволяет контролировать все процессы из одного места. Надзор

за процессами через панель управления увеличивает общую эффективность

работы системы). Нужно через swot-анализ рассмотреть эффективность

внедрения этой системы в нефтегазовом бизнесе. Газораспределение – имею

ввиду учет всей необходимой информации при траспортировке газа.

(давление, объем и т.д.) В некоторых регионах эти данные снимаются в

ручную. Телеметрия решает эти задачи со всеми вытекающими экономическими

выгодами.