Факторы институциональных изменений маркетинговых и соц.коммуникаций

курсовая работа по Энерго-ресурсообеспечениедисциплина - Энерго-ресурсообеспечениетема - Определение ресурса древесного топлива и его энергетического потенциала для предприятияколичество страниц - 10оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)шрифт - 14 ptкрайний срок сдачи - 20.01.2017дополнительная информация - ...