*Факторы институциональных изменений маркетинговых и соц.коммуникаций

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Закрыт1 заявка78 просмотров

Предмет – История маркетинговых и социальных коммуникаций

Тема – Факторы институциональных изменений маркетинговых и социальных коммуникаций:трансформация сферы производства

Кол-во страниц 3

Шрифт Times New Roman 14 pt

Оригинальность работы 60%

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров