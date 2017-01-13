Предмет – Психология

Тема – межличностные особенности людей занимающиеся спортом. "

В качестве метода нужно обязательно использовать " символ драму" ,

сюжет гора. Выборка примерно 20 человек. Методика 16 факторный опросник

Кетела , где 187 вопросов. Гипотезу подгоним, ну что то типа по рисунку

"гора "есть различия между людьми занимающими спортом и обычными.

Кол-во страниц 30

Шрифт Times New Roman 14 pt

Оригинальность работы 60%

При методике символ драма обычно рисуют рисунки от руки, если возможно, то сделайте