Решение педагогических задач

﻿ДИСЦИПЛИНА * педагогическое проектирование

ТЕМА РАБОТЫ * решение задач

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 2-3

ШРИФТ * Times New Roman 12 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 50%

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ

РАБОТЫ 16.01.2017

ПОЖЕЛАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Задание номер 3. Педагогическое проектирование. Цель задания: проверка умений действовать в нестандартных ситуациях; способами оценки действенности принятых в нестандартной ситуации организационно-управленческих решений; способностью оценивать и пересматривать принятые в нестандартной ситуации организационно-управленческие решения в случае неэффективности их действия. Содержание: задание предполагает решение различных педагогических задач. 1. Предложите определенные особенности развития ребенка и разработайте основные требования к программе его педагогического сопровождения. 2. Обоснуйте основные элементы программы формирования у обучающихся познавательной активности: 3. Обоснуйте основные элементы программы формирования у обучающихся самостоятельности, 4. Обоснуйте основные элементы программы формирования у обучающихся интереса и способности к трудовой деятельности; 5. Обоснуйте структуру самоанализа проведенного воспитательного дела. 6. Составьте программу круглого стола с педагогами или родителями (на выбор) по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 7. Сформулируйте алгоритм действий для руководителя по организации принятия правил внутреннего распорядка в условиях образовательной организации. Примечание: решение каждой задачи очень кратко,не раздувать