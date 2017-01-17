Курсовая работа по экономика жд транспорта

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Закрыт1 заявка145 просмотров

курсовая работа по экономика жд транспорта 

дисциплина – экономика жд транспорта 

тема – экономика жд транспорта 

количество страниц – 30-38 

оригинальность – не нужна 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 17.01.2017 

дополнительная информация – очень требовательный преподаватель. Вариант 1231. Таблицы должны быть в экселе

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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