Курсовая работа

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Закрыт3 заявки188 просмотров

Курсовая работа, связанная с музейным делом. Придумать на базе готовой экспозиции 5 названий экскурсий, 5 названий лекций или семинаров, 5 названий нетрадиционных мероприятий. Из них создать 1 экскурсию и 1 нетрадиционном мероприятие в виде сценария. На украинском языке. Есть пример работы.

6 лет назад
guest_1565020243304
6 лет в сервисе
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3 года назад

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