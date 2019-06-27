РГР по статистической радиотехнике

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Закрыт1 заявка302 просмотра

Срочно нужен человек, который сможет выполнить РГР по статистической радиотехнике. Методичка с заданиями прикреплена. Необходимо выполнить 3 задание все 5 пунктов. Схема к заданию под номером 1. 

6 лет назад
guest_15623967626625
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6 лет назад

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