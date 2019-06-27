Курсовая работа по программированию (методы и средства защиты информации). Только для программистов или студентов ВУЗов, обучающихся по этой специальности. 25- 30 страниц. можно не очень хорошо, главное в соответствии с методическиим указаниями и желательно сегодня=))) ...
Нужно отчёты по практике сделать по ГОСТу.
Дарова, ребята. Если сказать кратко, то нужно четыре уже готовых отчёта подогнать по ГОСТу. Методичку я вам скину. Тип этого :"14 кеглем через 1,5 интервала с полями слева 3,5 см., справа 1 см., сверху и снизу по 2,25" - . Убрать лишние пробелы и тому подобное. В каждом отчёте по 10 - 15 страниц максимум.
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