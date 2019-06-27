Нужно отчёты по практике сделать по ГОСТу.

Дарова, ребята. Если сказать кратко, то нужно четыре уже готовых отчёта подогнать по ГОСТу. Методичку я вам скину. Тип этого :"14 кеглем через 1,5 интервала с полями слева 3,5 см., справа 1 см., сверху и снизу по 2,25" - . Убрать лишние пробелы и тому подобное. В каждом отчёте по 10 - 15 страниц максимум.