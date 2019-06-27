Написать отчёт по учебной практике, производственный менеджмент

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Закрыт10 заявок228 просмотров

Написать отчёт по учебной практике, направление - производственный менеджмент, данные предоставлю

6 лет назад
mixturpro
Руслан 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров