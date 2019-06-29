Дописать часть дипломной работы на украинском языке (филология)

Нужна работа по украинскому Правопису, что сейчас принимают (Правопис-2018). Не нужна предыстория всех правописаний, каких принимали и т.д., а конкретно разобрать нынешнюю редакцию.

Нужно полностью проанализировать нынешнюю редакцию со всеми весомыми изменениями и замечаниями. Самые популярные описать подробно по типу было/стало/исторически обусловлено или нет/своя оценка обязательна. Ну, и красивыми умными словами это все. Обязательно похвалить нужно феминитивы с аргументацией, конечно, а поругать, так сказать, эту вариативность, но тоже научно. Обязательно мнения разных современных ученых, как положительные, так и отрицательные, на фоне чего и "свое" мнение должно быть. Этот проект должен быть на 30-35 в среднем листов. Тут без актуальности, целей, методов и всего такого. Просто текст. Разделы по вашему усмотрению, нужное отредактирую и допишу сама.

Сроки: до 20 августа.

Преимущественно, чтобы исполнитель был филологом украинского языка. Язык работы, естественно, украинский.