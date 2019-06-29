Есть определённое количество курсовых работ, которые нужно проверить и отредактировать, по заданным параметрам. В данный момент, курсовые работы идут по таким тематикам, как: банковское дело, сельское хозяйство, информатика и психология. По работе не должно возникать ...
Курсовая работа - Психология
Необходимо написать курсовую работу по психологии,
С эмпирической частью. Название «психосоматические аспекты сексуальных расстройств». Есть план.
срок предоставления 16.07!вечер
оригинальность от 60%
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