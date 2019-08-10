Отчет по практике

$15
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Завершен2 заявки251 просмотр

Необходимо написать отчет по производственной практике, дисциплина – Экономическая безопасность. 

Практика проходит в МВД, (отдел ОЭБиПК). 

Можно любой отчет, сделан рерайт под мои задачи, чтоб по нему заполнить и дневник практики. 

Срок – 1 неделя

цена вопроса – 1000 рублей. 

Укрепил ТЗ по отчету. Ознакомьтесь, прежде чем оставить заявку, пожалуйста. 

6 лет назад
Dansell
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ruslana5
Руслана 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$15
7 дней
Escrow
Спасибо за сотрудничество. все сделали в срок , а иставление были внесены вовремя.
Четкое и понятное ТЗ, отличная коммуникация, все нюансы в работе были обговорены с пониманием. Было очень приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Ruslana5
Руслана 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад