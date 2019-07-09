Магистерская: История

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Закрыт2 заявки221 просмотр

Здравствуйте.

Нужно написать магистерскую.

Тема работы: Сохранение исторической памяти о Великой отечественной войне в постсоветский период.

Объем: 80 стр.

Уникальность от 75% по антиплагиату.

3 главы.

Нужен план на утверждение.

Интересует цена - срок.

Ждем ваших заявок!

6 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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