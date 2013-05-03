Курсовая работа – экономическая география

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Закрыт3 заявки95 просмотров

Курсовая работа – экономическая география

Бюджет: 1500 – 2-3 дня

Вид работы: Курсовая работа

Дисциплина: экономическая география

Тема: Динамика золототодобываемой промышленности

Методичка: есть

Объем работы: 15-20 стр.

План: есть

Шрифт: 14

Требования к работе:

1.Написание работы по методическим указаниям

2.Предоставить вместе с работой статистику в exele

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Жду Вашего ответа

спасибо

С уважением, Ольга

аська: 582530169

скайп: avtor.besmarter

агент: [email protected]

тел. 8925 772 21 22

12 лет назад
olgavolga7
Ольга 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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