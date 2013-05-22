Учет и контроль операций с давальческим сырьем

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Завершен1 заявка75 просмотров

Дипломная работа :Учет и контроль операций с давальческим сырьем (на примере ООО "Ювелирный Мир")

Общий объем работы примерно 100 стр

Вся информация в файлах

12 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sneg_inka
Ольга 
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$250
20 дней
Ольга ответственный автор, который подходит со всей серьезностью к поставленной задаче и соблюдает сроки. Рекомендую!
Рада сотрудничать с Дмитрием!Надежный и ответственный заказчик!!!

Заявки фрилансеров

sneg_inka
Ольга 
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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