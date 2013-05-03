Прошу Вас рассмотреть заказ на возхможность выполнения, есть возможность помочь, пишите спасибо С уважением, Ольга аська: 582530169 скайп: avtor.besmarter агент: [email protected] тел. 8925 772 ...
Курсовая работа – Управление персоналом
Вид работы: Курсовая работа
Дисциплина: Управление персоналом
Тема: Зарубежный опыт формирования системы найма и отбора персонала
(сравнение России и Испании)
Методичка: нет
Объем работы: 30-35 страниц
План: нет
Шрифт: 14
Антиплагиат: 70%
Срок полной сдачи: 2 дня
По данным: автора
На примере какой компании, фирмы, организации или на выбор автора: на примере "Банка Москвы
Требования к работе:
1. В работе нужны таблицы,схемы, диаграммы, ссылки.
2. на примере "Банка Москвы".
3. Необходимо рассмотреть в работе не Кадровую Политику ОАО "Банк Москвы", а особенности системы поиска кандидатов, отбора и найма. Т.к. это заявлено в тематике самой работы и входит в ее составляющую!
4. Надпись над таблицами и диаграммами должна быть сверху справа от таблицы/диаграммы.
__________________________________________________ ____
С уважением, Ольга
аська: 582530169
скайп: avtor.besmarter
агент: [email protected]
тел. 8925 772 21 22
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