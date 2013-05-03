Курсовая работа – Управление персоналом

Вид работы: Курсовая работа

Дисциплина: Управление персоналом

Тема: Зарубежный опыт формирования системы найма и отбора персонала

(сравнение России и Испании)

Методичка: нет

Объем работы: 30-35 страниц

План: нет

Шрифт: 14

Антиплагиат: 70%

Срок полной сдачи: 2 дня

По данным: автора

На примере какой компании, фирмы, организации или на выбор автора: на примере "Банка Москвы

Требования к работе:

1. В работе нужны таблицы,схемы, диаграммы, ссылки.

2. на примере "Банка Москвы".

3. Необходимо рассмотреть в работе не Кадровую Политику ОАО "Банк Москвы", а особенности системы поиска кандидатов, отбора и найма. Т.к. это заявлено в тематике самой работы и входит в ее составляющую!

4. Надпись над таблицами и диаграммами должна быть сверху справа от таблицы/диаграммы.

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С уважением, Ольга

аська: 582530169

скайп: avtor.besmarter

агент: [email protected]

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