Курсовая работа на английском языке

$60
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка74 просмотра
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Выполнение курсовой работы полностью на английском языке.

Объем 30 страниц. 2 главы.

Оригинальность не менее 85% на сайте Antiplagiat.ru.

Срок сдачи 2 мая.

Тема:Выразительные средства и стилистические приемы в романе С.Моэма "Театр"

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$70
7 дней
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